Lavori statale 16, modifiche a circolazione su un tratto di Monopoli

Per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi -Lecce, sono necessarie delle temporanee modifiche alla viabilità, lungo la SS16 “Adriatica”, in corrispondenza del territorio comunale di Monopoli, in provincia di Bari.

Nello specifico, per consentire l’avanzamento di questa nuova fase di lavoro, a partire da giovedì 10 aprile e fino venerdì 30 maggio 2025 sarà chiuso lo svincolo di Strada Comunale Baione, a Monopoli (Ba) nel tratto compreso tra il km 841,530 ed il km 841,880 in direzione sud.

Le lavorazioni previste nel progetto in corrispondenza dello svincolo per la Strada Comunale Baione consistono nella realizzazione di opere in calcestruzzo armato, nella sostituzione delle barriere di sicurezza e nella realizzazione di un nuovo impianto d’illuminazione.