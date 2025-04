Bari, scontro tra autobus e auto: in tilt via Napoli

Incidente tra un’auto e un autobus in via Napoli all’altezza dell’ingresso del Park&ride di via Vittorio Venuto. Un’auto per cause in corso di accertamento si è scontrata con il mezzo pubblico. L’incidente ha creato disagi alla mobilità. Sul posto la polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente per stabilire le eventuali responsabilità.