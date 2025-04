Sequestrata un’arma e 27 chili di droga, un arresto nel Salento

I Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, svolgendo nei giorni scorsi mirate attività finalizzate a contrastare il diffuso fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. In tale contesto, durante un posto di controllo nei pressi del Campus Universitario “Ecotekne” di Monteroni di Lecce, unità specializzate dei “Baschi Verdi” del Gruppo di Lecce hanno sottoposto a controllo un soggetto di nazionalità italiana, a bordo di un furgone al cui interno venivano rinvenuti 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. I militari, con l’ausilio delle unità cinofile del Corpo, estendevano le perquisizioni presso una masseria, sita nell’agro leccese e nella disponibilità del soggetto controllato dove, dopo accurate ricerche, trovavano ulteriori 27 kg di sostanza della stessa specie. Durante le ricerche veniva, altresì, trovato un fucile a canne mozze con calcio e canna tagliata senza matricola, nonché 32 cartucce.

Si procedeva pertanto al sequestro di quanto rinvenuto e, sentito il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, all’arresto in carcere del soggetto, per le ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma. Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di Finanza di Lecce ed evidenzia il costante impegno delle Fiamme Gialle nell’azione di repressione della commercializzazione e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini.