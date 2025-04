Esplode bombola del gas in una palazzina a Trani

Una esplosione si è verificata poco fa in una palazzina a ridosso del centro abitato di Trani. Non ci sarebbero feriti né vittime. Le sei famiglie che vivono nell’immobile vengono evacuate per motivi di sicurezza. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una bombola del gas che era in uno degli appartamenti al secondo piano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono gli agenti di polizia del locale commissariato.