Puglia, si scontra in moto contro un furgone, muore 19enne

Un 19enne è morto in un incidente stradale poco fa a Brindisi. Il giovane era in sella a una moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un furgone che transitava nella corsia opposta di marcia. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare il giovane ma non c’è stato nulla da fare. Indaga la polizia locale.