Musicista non vedente si laurea in pianoforte a Bari, premiato

Nicola Pio Nasca, 22 anni, è il primo studente italiano non vedente a conseguire la laurea triennale Afam in pianoforte solistico presso il Conservatorio di Bari. Per celebrare questo traguardo straordinario, avvenuto nel 2023, il Comune di Trani gli ha conferito un attestato di merito, riconoscendone il talento, la passione e la tenacia.

“Non posso vedere, ma la musica è l’espressione del cuore, del sé. Per me è anche una valvola di sfogo”, racconta Nicola, che ha iniziato a studiare pianoforte a soli 5 anni. Oggi frequenta il biennio accademico di secondo livello con la maestra Damiana Sallustio, proseguendo il suo percorso musicale con grande impegno. Durante la cerimonia, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha elogiato Nicola per “il suo straordinario talento e la sua dedizione, dimostrando come la musica possa superare ogni barriera”.

Le dita di Nicola scorrono sicure sui tasti del pianoforte, trasformando le emozioni in musica. Il suo autore del cuore è Johann Sebastian Bach, al quale ha dedicato anche la sua tesi di laurea, attratto dalla combinazione di rigore e creatività che lo contraddistingue. Tra i riconoscimenti ottenuti da Nicola spicca anche il prestigioso premio “Crescendo International Music Competition”, ricevuto a New York nella storica Carnegie Hall.

“Ricevere questo attestato dalla mia città mi riempie di gioia. Sento l’abbraccio di Trani e un forte senso di appartenenza. È un punto di partenza e uno stimolo importante per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”, ha dichiarato. Parallelamente al percorso musicale, Nicola studia anche giurisprudenza e sogna di conseguire la laurea in legge. Il consiglio che offre a chi vuole intraprendere una carriera musicale è quello di “Mettersi in gioco, esplorare diversi stili e trovare la propria identità attraverso la pratica, lasciandosi guidare dai propri insegnanti, proprio come è successo a me”.

Foto Facebook