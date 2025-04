Rigenerazione urbana, esperti a confronto a Bari

L’Istituto Nazionale di Urbanistica Puglia (INU Puglia) giunge al termine del ciclo di eventi “P.E.R. LA PUGLIA – Paragona, Esamina, Rielabora verso la nuova legge urbanistica della Regione Puglia” con il quarto incontro, che si terrà venerdì 11 aprile 2025, alle ore 9:30, presso la Sala Murat di Bari. Il tema centrale dell’incontro sarà la Rigenerazione Urbana, con un approfondimento sulla città consolidata, il governo dell’esistente, il riuso urbano, la perequazione urbanistica e il diritto alla città. Inoltre, sarà dedicato uno spazio speciale all’edilizia residenziale sociale servizio fondamentale per la società contemporanea. Il convegno vedrà la partecipazione di esperti, accademici e rappresentanti istituzionali. Interverranno, tra gli altri, l’Avv. Stefano Lacatena, Consigliere delegato per l’Urbanistica della Regione Puglia, i rappresentanti degli Ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi che hanno patrocinato l’evento e l’Ing. Francesco Rotondo, professore di Urbanistica Presso l’Università Politecnica delle Marche e Presidente di INU Puglia, che apriranno i lavori con i saluti istituzionali.

I lavori saranno seguiti da relatori di rilievo, che discuteranno delle esperienze e delle soluzioni adottate dalla legge urbanistica dell’Emilia-Romagna (la regione che ha maggiormente innovato le pratiche urbanistiche in Italia) e sul tema dell’Edilizia residenziale Sociale da due delle docenti italiane che maggiormente conoscono il tema e che recentemente hanno relazionato alla compente commissione del Senato, suggerendo spunti di riflessione per la Regione Puglia.

Il programma del convegno prevede tre principali sessioni di discussione:

– 10:30 – La città consolidata nella Legge Urbanistica dell’Emilia-Romagna, moderata dall’Ing. Laura Casanova (membro INU Puglia), con gli interventi dell’Ing. Marcello Capucci (Dirigente Urbanistica Regione Emilia-Romagna) e dell’Arch. Vittorio Emanuele Bianchi (presidente INU Emilia Romagna).

– 11:30 – L’Edilizia Residenziale Sociale nelle Leggi Urbanistiche delle regioni italiane e nella proposta INU, moderata dall’Ing. Arch. Giovanna Mangialardi (membro INU Puglia), con gli interventi della Prof.ssa Laura Fregolent (Professore di Urbanistica IUAV) e della Prof.ssa Laura Pogliani (Professore di Urbanistica Polimi).

– 12:30 – Discussioni finali, moderata dall’Ing. Arch. Claudia Piscitelli (Funzionaria Regione Puglia e socio INU), con gli interventi di esperti della Regione Puglia, tra cui Ing. Giuseppe Angelini (Dirigente Sezione Urbanistica) e Arch. Vincenzo Lasorella (Dirigente Sezione Politiche abitative).

Il ciclo di incontri, che ha visto una partecipazione crescente in ogni tappa, ha registrato una media di circa 100 partecipanti per evento. I partecipanti hanno dimostrato un coinvolgimento attivo, contribuendo con idee preziose nei laboratori tematici. Più di 20 dichiarazioni per laboratorio sono state raccolte, e i risultati di queste riflessioni saranno sintetizzati in tre report, che sono in corso di pubblicazione sul sito web: https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/PERlaPuglia. Questi documenti rappresentano un ricco patrimonio di idee e proposte che contribuiranno alla stesura della nuova legge urbanistica della Regione Puglia. A conclusione dei lavori, si terranno i laboratori partecipativi, curati da Andrea Gelao della società Conetica, che permetteranno ai partecipanti di approfondire i temi trattati e fornire contributi concreti per la definizione della legge urbanistica.

Dichiarazione del Presidente di INU Puglia, Ing. Francesco Rotondo: “Con questo quarto incontro si conclude un percorso importante che ha visto un ampio coinvolgimento delle istituzioni, dei professionisti e dei cittadini pugliesi. La Puglia ha una importante opportunità: scrivere una legge urbanistica che risponda alle reali esigenze del nostro territorio e delle persone che lo abitano. Il percorso partecipativo svolto da INU Puglia ha elaborato ulteriori indicazioni per la formazione della norma, ma siamo consapevoli che il lavoro di condivisione con la comunità regionale è ancora lungo e complesso. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto e che hanno reso possibili questi eventi. Continuando a lavorare, riflettere e discutere insieme, sarà possibile costruire una Puglia più sostenibile, inclusiva e innovativa.”

Il ciclo di incontri ha avuto una valenza regionale, con il primo evento a Lecce, il secondo a Ostuni, il terzo a Bisceglie, e il quarto appuntamento a Bari. L’ultimo incontro di Bari è stato organizzato da un gruppo di lavoro composto da professionisti e accademici nel settore dell’urbanistica e della rigenerazione urbana: Ing. Laura Casanova, Arch. Claudia Piscitelli, Ing. Maristella Loi, Ing. Arch. Giovanna Mangialardi, e Ing. Francesco Rotondo.