Bari celebra la Polizia di Stato, fu fondata 173 anni fa

Nel corso del 2024 sono state complessivamente 68 le persone ammonite dal questore di Bari per stalking o Codice rosso (42 nel 2023), 22 quelle colpite da Dacur. I dati relativi alla Città metropolitana sono stati diffusi oggi in occasione della festa della polizia, in corso anche a Bari, che celebra i 173 anni dalla sua fondazione. Sono stati sei gli attentati sui quali è intervenuta la questura del capoluogo pugliese (nel 2023 erano stati dieci), nove gli omicidi e di sette sono stati individuati i responsabili. Le rapine sono state 404, i furti oltre 17.500, in calo rispetto all’anno precedente. Quanto alle frodi informatiche sono state poco più di 5mila (circa 500 in meno rispetto al 2023), 763 invece i reati in materia di sostanze stupefacenti. Nella Città metropolitana sono state 751 le persone arrestate (607 nel 2023), 316 delle quali in flagranza di reato, otto i minori arrestati (erano due l’anno precedente). Quanto alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati oltre 10mila grammi di cocaina, oltre 14mila di eroina, oltre centomila di hashish e marijuana e quasi 10mila grammi di droghe sintetiche. Sequestrati anche nove fucili e 45 pistole. Sul fronte del contrasto all’immigrazione clandestina, sono stati 936 i migranti respinti fra porto e aeroporto. Novantuno, infine, i siti pedopornografici scoperti (erano stati 175 nel 2023).