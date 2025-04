“Bari chiama il mare”: iniziativa sabato per ripulire i fondali

A Bari, in occasione della “Giornata Regionale della Costa Pugliese”, si preannuncia una grande partecipazione all’evento ecologico del weekend: un clean-up collettivo, organizzato da Retake insieme a 080 Stand for Bari e 2handsbitonto con il supporto della Capitaneria di Porto, per rigenerare il lungomare di Bari e i fondali marini.

L’appuntamento “Bari chiAma il mare” – completamente gratuito e aperto – è fissato in Largo Luigi Giannella, Bari, sabato 12 aprile alle ore 10:00.

Possono partecipare cittadini di ogni età e condizione sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa nata con l’obiettivo di rendere la città di Bari, con il suo lungomare, più bella e vivibile. L’evento rappresenta un’opportunità per coinvolgere cittadini di tutte le età in un gesto concreto di cura del territorio.

I volontari collaboreranno, nel corso delle operazioni di pulizia delle acque baresi, con i membri di Retake e 080 – Stand for Bari e con il Circolo Canottieri “Barion”, le Associazioni Sportive Dilettantistiche di sommozzatori “ASD La Scuola del Mare”, “ASD CLUB – SOMMOZZATORI BARI sfl” e “Centro Sub Corato ETS”, con la proficua collaborazione delle organizzazioni studentesche M.U.R.O., Studenti Per, Erasmus Student Network e “TOUPLAY”.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/43tXvxo): gli strumenti per la raccolta (pinze e sacchetti) saranno forniti da Retake.

“Il mare è parte viva della nostra città, un patrimonio che merita attenzione, cura e progettualità condivisa. Sabato 12 aprile invitiamo tutti a unirsi a noi per un’azione concreta di riqualificazione del mare e dei suoi fondali: un gesto collettivo che parla di rispetto, partecipazione e futuro. Insieme possiamo restituire valore e bellezza a uno spazio che appartiene a tutti!” – dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.