Bari, corteo san Nicola: organizzazione affidata a Cube e Ideazione

La ripartizione Culture rende noto che, ad esito dei lavori della commissione incaricata di valutare le offerte pervenute nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento, tramite accordo quadro biennale, dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione, allestimento complessivo e gestione integrata del Corteo storico di San Nicola edizioni 2025-2026, è stata proposta quale aggiudicataria l’ATI “Corteo storico San Nicola 2025-2026”, composta da Cube comunicazione e Gruppo Ideazione.

In queste ore gli uffici competenti sono al lavoro per effettuare tutte le verifiche documentali relative alle dichiarazione rese dal soggetto proponente per poter procedere all’aggiudicazione definitiva del bando.

Si ricorda che la procedura negoziata è stata preceduta dalla pubblicazione di un’indagine di mercato finalizzata alla definizione dell’accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico per l’affidamento di tutti servizi relativi al Corteo storico di San Nicola per le edizioni 2025 e 2026.