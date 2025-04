Bari, sportelli di ascolto e laboratori con psicologi nelle scuole

Il Consiglio del Municipio II ha approvato ieri le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto “Sportello di ascolto”, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2025/2026. Il progetto prevede la realizzazione, all’interno degli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado del territorio municipale, di sportelli di ascolto dedicati a studenti, insegnanti e genitori, per la tutela della salute mentale e per la prevenzione del disagio di giovani e adolescenti, al fine di favorirne il benessere psicologico.

Il Municipio coinvolgerà, attraverso un avviso che sarà pubblicato nei prossimi giorni, professionisti iscritti all’albo degli Psicologi, che dovranno svolgere l’attività di supporto all’interno delle scuole aderenti all’iniziativa una volta a settimana, per una durata di 3 ore al giorno, per un totale di 12 ore al mese e 72 ore totali per l’intero progetto, della durata di 6 mesi, da ottobre 2025 ad aprile 2026. Per una giornata al mese o ogni due mesi, in base alla disponibilità dei singoli istituti scolastici, saranno inoltre previsti incontri da tenersi in modalità laboratoriale, formativa e di prevenzione, incentrati sulle tematiche emerse durante l’attività di sportello psicologico o, comunque, segnalate da studenti, genitori e docenti.

Gli istituti scolastici che al momento hanno manifestato la volontà di aderire all’iniziativa sono i seguenti:

istituto comprensivo De Amicis Laterza Monte San Michele;

I.T.T. Panetti Pitagora;

istituto comprensivo Massari Galilei;

istituto comprensivo Michelangelo;

istituto comprensivo Loi Santomauro;

liceo scientifico Fermi;

istituto professionale alberghiero Perotti;

istituto Margherita;

istituto comprensivo Poggiofranco Fiore.

Il soggetto attuatore del progetto avrà il compito di provvedere alla realizzazione degli eventi, mediante la collaborazione con il servizio socio educativo del Municipio II. Al termine delle attività, che andranno promosse anche attraverso canali multimediali e social, l’affidatario dovrà somministrare un questionario di gradimento agli utenti destinatari del progetto e redigere un report finale.

“Siamo soddisfatti di potere finanziare con le risorse del bilancio del nostro Municipio un progetto così importante, attualissimo e, speriamo, utile – commentano la presidente del Municipio e il presidente della commissione municipale Welfare –. La proposta della commissione Welfare è partita dalle numerose segnalazioni e richieste di supporto arrivate dai dirigenti di alcune scuole del territorio, soprattutto medie e superiori, rispetto a situazioni di disagio degli studenti, degli insegnanti e anche delle famiglie. Richieste di fronte alle quali non potevamo rimanere indifferenti. Il progetto non si limita a organizzare sportelli di ascolto con personale qualificato, la cui frequenza sarebbe legata alla volontà dei singoli di avvicinarsi al servizio messo a disposizione, ma promuove attività laboratoriali, momenti di riflessione collettiva e iniziative aperte a tutta la comunità scolastica, perché crediamo che la condivisione aiuti i ragazzi, i docenti e le famiglie a sentirsi meno soli”.