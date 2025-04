Bari, criteri per gli asili nido: “Nuovi posti”

La giunta comunale ha approvato la delibera relativa ai “Criteri organizzativi per i nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026”, propedeutici alla pubblicazione, nei prossimi giorni, dell’avviso per le iscrizioni online. La delibera contiene i requisiti di accesso ai nidi comunali, i criteri di formazione della graduatoria e le modalità di svolgimento del servizio per il prossimo anno educativo.

“A giorni pubblicheremo l’avviso pubblico per le iscrizioni online – spiega l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola – perché l’obiettivo che ci siamo posti quest’anno è stato quello di anticipare i tempi in modo da permettere alle famiglie di vivere il momento della scelta dell’asilo nido per i propri figli, già complesso, con meno affanno. Dopo l’approvazione della delibera , però, il nostro lavoro non si ferma, perché puntiamo ad ampliare ulteriormente l’offerta formativa grazie all’inserimento in elenco dei nuovi posti disponibili nell’asilo nido Labriola del Policlinico e ad altri progetti che contiamo di chiudere nelle prossime ore. I criteri approvati riservano grande attenzione alle fragilità e alle situazioni di maggiore vulnerabilità, supportando ulteriormente i nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, anche precari o con impieghi discontinui, perché i nidi sono il servizio per eccellenza di conciliazione dei tempi vita-lavoro”.

Il Comune di Bari, come si legge della delibera, gestisce i seguenti nidi di infanzia, fatta salva l’apertura di ulteriori strutture: “Speranza” (via Peucetia 4), “An/8” (via Carabellese 6), “Libertà” (via Garruba 160), “Stanic” (via Cassala 21), “La Tana Del Ghiro” (via Laetitia Abbaticola 2), “Villari” (via Villari), “Le Ali Di Michela” (Piazzetta Eleonora San Pio), “Montessori” (via Vittorio Veneto 189), “Costa” (via Costa 2), sezione primavera per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi presso il nido d’infanzia “Villari”. Come ogni anno, saranno istituite anche sezioni a orientamento montessoriano presso alcuni nidi.

La delibera individua la divisione delle seguenti fasce, ai fini della partecipazione al bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni: “fascia piccoli”, con data di nascita compresa tra il primo settembre 2024 e il 15 giugno 2025; “fascia medi” con data di nascita compresa tra il primo ottobre 2023 e il 31 agosto 2024; “fascia grandi” con data di nascita compresa tra il primo gennaio 2023 e il 30 settembre 2023; “sezioni primavera” con data di nascita compresa tra il primo gennaio 2023 e il 30 settembre 2023. L’iscrizione è consentita anche ai nascituri con data presunta del parto entro il 31 maggio 2025, purché nati entro il 15 giugno 2025. Possono essere iscritti i bambini in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge n.119/2017.

I criteri approvati confermano l’orario di funzionamento dei nidi dal lunedì al venerdì, con entrata alle ore 7.30 e uscita alle 14.30, e chiusura nella giornata del sabato.

È inoltre intenzione dell’amministrazione comunale confermare il servizio pomeridiano dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 18.

I bambini già frequentanti nello scorso anno educativo hanno diritto a conservare il posto nido laddove richiedano la riconferma nel termine stabilito dall’amministrazione. Anche per l’anno educativo 2025/26, la retta mensile è calcolata sulla base del reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità.