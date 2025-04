I gioielli di Recarlo alla conquista di Bari: a breve un monomarca

Dopo avere aperto la prima boutique a Milano in via San Pietro All’Orto 26, i famosi gioielli Recarlo puntano alla conquista di Bari con l’apertura di un nuovo monomarca.

Lo annuncia al Sole24ore Giorgio Re, che insieme al fratello Paolo guida la maison di gioielleria di Valenza Po: «Le nostre energie sono concentrate sulle prossime aperture di negozi monomarca a gestione diretta”. Il primo a Milano e successivamente, “durante l’estate, a Bari, una città in cui abbiamo sempre avuto ottimi riscontri di vendite, come in tutto il Sud». L’anno successivo sarà la volta della Capitale: «Nel 2026 abbiamo in programma l’apertura di un flagship store a Roma – dice -. L’apertura dei negozi monomarca è una sorta di percorso obbligato che il nostro marchio deve intraprendere, anche nell’ottica di un’espansione internazionale che stiamo programmando da tempo e che includerà anche il mercato statunitense».

L’azienda piemontese è stata fondata nel 1967 da Carlo Re, padre di Giorgio e Paolo, che creò un anello da uomo diventato la pietra miliare. Oggi Recarlo, simbolo di raffinatezza, conta su una rete distributiva di circa 400 punti vendita, di cui 150 a livello europeo.