Bari, provini per il corteo di San Nicola distribuiti nei 5 municipi

Non più una singola selezione a Bari vecchia. Quest’anno i provini per far parte del corteo di San Nicola saranno distribuiti in tutta la città. Cinque momenti diversi, per i cinque municipi Ad anticiparlo Christian Calabrese, amministratore del gruppo Ideazione. Ad organizzar la festa del patrono di Bari sarà ancora una volta il gruppo Ati (composta al 10% da Cube Spa e al 90% dal gruppo Ideazione srl) che si è aggiudicato il bando biennale per la realizzazione del corteo storico per quest’anno e per l’anno prossimo. L’avviso pubblico era stato avviato dalla ripartizione culture del Comune.

Tante le novità, quest’anno, per la festa del Patrono di Bari, evento tra i più attesi della città. Oltre a tanta musica e nuovi allestimenti cambierà anche la regia che sarà affidata all’attore Gianni Ciardo. Dopo la scomparsa lo scorso mese di Nicola Valenzano con cui Calabrese ha sempre collaborato, la regia del corteo sarà affidata “ad una delle persone più rappresentative della città di Bari”. Un barese doc, molto quotato e con tanta esperienza”. Calabrese anticipa anche la presenza e la performance di un ospite di fama nazionale.

Ati si occuperà dell’intero ciclo dell’evento, dalla progettazione artistica alla realizzazione scenica, dalla logistica all’organizzazione dei momenti chiave della manifestazione. Tra questi, la rievocazione dello sbarco dei marinai prevista per il 6 maggio, con animazioni e performance tra i vicoli di Bari vecchia, e il tradizionale corteo del 7 maggio, che partirà da piazza Federico II di Svevia per raggiungere la Basilica di San Nicola.