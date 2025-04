Referendum, parte a Bari la campagna di sensibilizzazione

Parte a Bari la campagna in vista dei referendum su lavoro e cittadinanza dei prossimi 8 e 9 giugno in contemporanea con 120 piazze nel paese e in collegamento con “Futura 2025”, l’evento nazionale della Cgil che si terrà a Milano. Nel capoluogo pugliese appuntamento sabato 12 aprile dalle ore 10.30 in Piazza Garibaldi, dove saranno allestiti gazebo con materiali informativi sui cinque quesiti e dove sul palco si alterneranno lavoratrici e lavoratori che porteranno la propria testimonianza sulle condizioni di insicurezza, precariato e diritti negati che vivono suoi luoghi di lavoro. Sul maxischermo si alterneranno i video di testimonial del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno deciso di sostenere i cinque Sì ai referendum. Sul palco vi saranno letture sceniche dell’attrice Carmela Vincenti e intermezzi musicali. Previsti anche gli interventi del segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Bari, Domenico Ficco, e del segretario nazionale della Cgil, Pino Gesmundo.