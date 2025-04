A Taranto un taxi rosa: “Per garantire sicurezza alle donne”

Un passo concreto verso la tutela delle donne e il diritto alla mobilità in sicurezza: è stato firmato a Taranto un accordo che introduce il “taxi rosa”, un servizio pensato per le donne che si spostano da sole nelle ore serali e notturne, offrendo tariffe agevolate e misure specifiche per aumentare la sicurezza. Tra queste, il cosiddetto “servizio di cortesia”: l’autista attenderà che la passeggera sia entrata nel portone di casa prima di ripartire.

A firmare il protocollo d’intesa la consigliera di Parità provinciale, Sabrina Pontrelli, e le principali cooperative di taxi cittadine – Taxi Driver, Taxi Comunale Taranto, Taxi DueMari e Cooperativa Taxi Taranto. “Questo protocollo è molto più di un semplice accordo economico – ha dichiarato la consigliera Pontrelli – rappresenta un impegno verso una città più inclusiva e attenta ai diritti e alla sicurezza delle donne”, ha concluso.

Grande partecipazione anche da parte degli stessi tassisti. “Siamo padri, mariti, fratelli – ha commentato uno di loro – e non possiamo restare indifferenti di fronte a certe notizie. Questo tipo di iniziativa ci fa sentire parte attiva del cambiamento”. Oltre alla valenza sociale, i tassisti riconoscono anche un ritorno in termini di immagine: “Troppo spesso veniamo guardati con sospetto. Ma viaggiare in taxi significa affidarsi a professionisti: sicurezza non è un lusso, è un diritto”.

Foto Freepik