“Ricicla da campione”: gli ultimi appuntamenti nei municipi IV e V

Sono in programma questo weekend gli ultimi due appuntamenti della competizione “Ricicla da campione”, la gara tra Municipi inserita nella campagna di sensibilizzazione organizzata da Comune di Bari e Amiu Puglia, in collaborazione con CoReVe – Consorzio per il riciclo del vetro e Anci, nell’ambito del Progetto territoriale Città di Bari per il miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.

La campagna, come noto, ha previsto cinque eventi itineranti, uno per Municipio: gli ultimi due sono in programma sabato 12 aprile in piazza Umberto I a Carbonara, per il Municipio IV, e domenica 13 aprile in piazzetta San Francesco a Santo Spirito, per il Municipio V. Le attività, con animazioni e giochi per grandi e bambini rigorosamente all’insegna dell’impatto zero, si svolgeranno dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. In ciascuna piazza, durante l’evento, sarà allestito anche un infopoint, una casetta in cui saranno distribuiti materiali informativi sulla campagna e gadget.

La competizione andrà avanti fino al 16 aprile, in quello che è – a tutti gli effetti – un “palio” cittadino dedicato al conferimento del vetro: il Municipio che, nel corso del progetto, ne avrà raccolto la maggiore quantità (il calcolo verrà effettuato pro capite, così da non penalizzare i Municipi più piccoli rispetto a quelli più grandi e la classifica verrà aggiornata ogni due settimane) vincerà una festa speciale, con musica, tanta focaccia e uno spettacolo di Renato Ciardo.

Al momento, in testa alla classifica c’è il Municipio II, seguito dal Municipio I, dal Municipio V, dal Municipio III e dal Municipio IV.

La campagna conta, tra gli altri, sul coinvolgimento di Francesco Spizzico e Giada Giannotta – in arte The Gentleman – coppia di influencer baresi amatissimi dai Millenial e dalle famiglie.

Il regolamento della competizione insieme agli aggiornamenti della classifica è disponibile su www.amiupuglia.it.

“Questa sfida è entrata nella fase finale, e sono davvero gli ultimi giorni per dare un contributo al proprio Municipio, raccogliendo, separando e conferendo correttamente il vetro – dichiara la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro -. Il mio ringraziamento va sempre a Comune di Bari, CoReVe e Anci per la collaborazione di queste settimane. Amiu Puglia ha nell’implementazione del riciclo una tra le principali mission aziendali, perché puntiamo costantemente alla crescita delle percentuali della raccolta differenziata. Nel corso degli appuntamenti precedenti ho visto tantissimo entusiasmo, non solo da parte dei più piccoli, ma anche gli adulti si sono cimentati con i giochi che ricordo essere a impatto zero, rispettosi dell’ambiente e molto divertenti. Il vetro è un rifiuto che si presta a nuova vita e, come ho già dichiarato, è una risorsa, se ben separato e conferito. Per questo motivo, grazie ai finanziamenti CoReVe, abbiamo sistemato nuove campane per la raccolta del vetro accessibili ai cittadini su mappa tramite QR code, che sostituiscono quelle ormai usurate, avviando anche un’intensa attività di rinnovamento di mezzi e attrezzature per l’internalizzazione del servizio di raccolta avviato lo scorso 1° aprile”.

“Sono entusiasta di partecipare a questo nuovo appuntamento della campagna CoReVe, dedicata alla sensibilizzazione sul corretto smaltimento del vetro – commenta l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente -. Questo grande evento, che sta coinvolgendo tutta la città, ci offre l’opportunità di confrontarci in modo sano e costruttivo, con l’obiettivo di educare e rafforzare la nostra responsabilità ambientale. Al termine di questa iniziativa scopriremo quale Municipio sarà stato più virtuoso, ma ciò che conta davvero è il lavoro che continueremo a fare insieme. La sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti non finisce con questo evento: è un impegno che proseguirà, per far sì che ogni cittadino possa contribuire a ridurre lo spreco e a prevenire il conferimento scorretto. Lavorando uniti, siamo sicuri di poter raggiungere grandi traguardi e fare della nostra città un esempio di sostenibilità e responsabilità”.

“Sono felice di partecipare al primo evento di gaming organizzato da CoReVe nel nostro Municipio, un’iniziativa che unisce divertimento e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata del vetro – osserva la presidente del Municipio IV -. Da presidente del Municipio, sono particolarmente attenta alla gestione dei rifiuti, soprattutto considerando che il nostro territorio è spesso vittima di abbandoni illeciti. Per questo abbiamo attivato una commissione speciale dedicata proprio all’ambiente e alla gestione dei rifiuti. Eventi come questo sono fondamentali per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura del nostro territorio, coinvolgendo soprattutto i più piccoli, perché è da loro che dobbiamo partire. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una comunità più consapevole, stimolando un cambiamento positivo per un ambiente più pulito e sostenibile”.

“Sono davvero felice di vedere il nostro Municipio partecipare a un evento così significativo, che coinvolge l’intera città – chiosa la presidente del Municipio V -. Questo appuntamento speciale ci offre l’opportunità di fare squadra in una competizione virtuosa e divertente che ci aiuta a dimostrare che solo unendo le forze possiamo raggiungere grandi obiettivi. Possiamo migliorare la vivibilità dei nostri luoghi unendo l’impegno quotidiano di ciascuno di noi, facendo attenzione a quei piccoli gesti che magari possono apparire ininfluenti ma che al contrario sono fondamentali per il bene comune. Eventi come questo, che animano i nostri quartieri, sono un’occasione preziosa per sensibilizzare e coinvolgere la comunità. Mi auguro che ce ne siano sempre di più, per continuare a lavorare insieme con l’obiettivo di garantire un ambiente più sano e vivibile per tutti”.