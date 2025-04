Bari, sport nautici per i ragazzi: pubblicato il bando

La ripartizione Culture e Sport rende noto che è stato pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune di Bari, l’avviso inerente l’ottava edizione del progetto sportivo “Rotta verso Bari”, finanziato complessivamente con 80mila euro del civico bilancio. Il progetto consiste nella realizzazione di corsi gratuiti di avviamento agli sport nautici (vela, sup, canoa, canottaggio, kayak, surf, sup, ecc.) per i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 14 anni, residenti a Bari. I corsi, della durata di 20 ore settimanali, si svolgeranno da giugno a settembre presso i circoli nautici, le associazioni sportive e le relative federazioni, con sede nella città di Bari, per lo svolgimento complessivo di 450 corsi di vela e 600 legati alle altre discipline nautiche. Obiettivo dell’amministrazione è promuovere la pratica di sport nautici tra bambini e ragazzi residenti a Bari, in modo da valorizzare e accrescere il rapporto tra la città e il mare.

Tutte le realtà sportive devono necessariamente essere iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio e avere in gestione o concessione un tratto di costa con il relativo specchio marino. Inoltre, l’amministrazione comunale, sulla scorta delle precedenti edizioni del progetto e all’esito di precedenti indagini di mercato, anche in previsione di un aumento generale dei costi, riconoscerà un contributo, sul costo complessivo del progetto, non superiore all’80% e per un massimo di 90 euro per i singoli corsi di vela e un massimo di 67 euro per i singoli corsi relativi alle altre discipline sportive, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. In base alle richieste che perverranno e alle disponibilità delle associazioni che aderiscono a questa edizione del progetto si procederà alla suddivisione dei fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale fra le varie realtà sportive, con le quali sarà siglato un protocollo d’intesa. La domanda, compilata, sottoscritta e completa della documentazione necessaria, dovrà essere inviata entro le ore 9 del prossimo 23 aprile esclusivamente via Pec all’indirizzo cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it.