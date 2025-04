Giochi, doni e mascotte: giornata speciale al Pediatrico di Bari

Si è svolta questa mattina nel giardino dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, l’iniziativa ‘Un sabato speciale’, organizzata dalla Polizia Locale in collaborazione con le associazioni IPA (International Police Association) e Abio, che dal 2009 si occupa di sostenere e accogliere bambini e famiglie durante la degenza nella struttura ospedaliera. Alla mattinata di musica, giochi e solidarietà, hanno partecipato l’assessora alla Vivibilità urbana e il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo.

L’appuntamento è stato occasione per distribuire ai piccoli pazienti, d’accordo con i volontari Abio, kit completi con materiale di cancelleria (colori a pastello, a cera e a spirito, matite, gomme, temperamatite, album da colorare, etc), donati dagli operatori della Polizia Locale di Bari. I bambini hanno, inoltre, potuto incontrare gli agenti in divisa e scattare foto con moto e auto della Polizia Locale. Non sono mancate le sorprese, con l’arrivo di ‘mascotte’ e personaggi dei cartoni animati.

“Ogni anno la Polizia Locale, attraverso una raccolta benefica di offerte per il calendario del Corpo, sostiene le associazioni del territorio, con particolare attenzione a chi quotidianamente aiuta i piccoli pazienti e le loro famiglie ad affrontare con il sorriso anche i momenti più difficili e faticosi – ha dichiarato l’assessora alla Vivibilità urbana -. Questi momenti sono occasioni preziose anche per noi, per vivere insieme ai volontari e ai bimbi qualche ora di spensieratezza e gioco, con lo spirito di prossimità e vicinanza che caratterizza il nostro Corpo”.

“L’incontro con i bambini dell’ospedaletto è un momento importante e significativo per tutto il Corpo di Polizia Locale di Bari, come donne e uomini delle istituzioni, e come persone e cittadini – ha commentato il comandante Michele Palumbo -. Portare momenti di gioia e condivisione sui veri valori, come il rispetto della vita e la vicinanza ai più piccoli, è una delle mission della Polizia locale, che affranca dagli affanni e dalle ‘insignificanti debolezze’ del nostro mondo”.

In vista della Pasqua, inoltre, la Polizia Locale ha donato ieri uova di Pasqua Ail alle scuole del Municipio V.

Bio Bari odv, Associazione per il Bambino in Ospedale Odv, è stata fondata nel 2009 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. Abio Bari aderisce a Fondazione Abio Italia Onlus. Dal 2009 i volontari si occupano di sostenere e accogliere, bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera. Attualmente l’associazione opera all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, nei reparti Trambusti e Neurologia, con 5 turni settimanali.