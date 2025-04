Maxi furto in cantiere nautico nel Leccese, rubate tre imbarcazioni

Colpo grosso in un cantiere nautico di Poggiardo, nel cuore del Salento: tre imbarcazioni, complete di motori e pronte per il trasporto su carrelli muniti di gancio, sono state rubate per un valore complessivo che supera i 250mila euro. Secondo una prima ricostruzione, i ladri – probabilmente una banda ben organizzata – avrebbero forzato la cancellata d’ingresso per poi agire indisturbati, portando via i natanti a bordo di più veicoli. Tutto fa pensare a un furto su commissione, studiato nei minimi dettagli. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza del cantiere, nella speranza di ottenere elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili.