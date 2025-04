Auto investe ciclista nel Foggiano, morto 40enne

Un ciclista di circa 40 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile lungo la strada provinciale 30, che collega Torremaggiore a San Severo, nel Foggiano, a pochi chilometri da quest’ultimo centro.

La donna alla guida del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e ha contattato il 118. Sul luogo dell’incidente sono arrivate più ambulanze, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.