Problemi tecnici per nave a Corfù, annullato imbarco a Bari

Brutte notizie per i passeggeri della MSC Sinfonia attesi oggi, 12 aprile, al porto di Bari. Un messaggio inviato dalla compagnia nel tardo pomeriggio di ieri ha comunicato la cancellazione della partenza prevista, a causa di un problema tecnico riscontrato durante una sosta a Corfù, in Grecia.

La nave, infatti, è rimasta bloccata sull’isola ellenica e ha potuto riprendere la navigazione solo questa mattina, come confermato anche dai siti di tracciamento delle rotte marittime. È attesa in serata nel porto barese, ma senza passeggeri in partenza: l’imbarco è stato definitivamente annullato.

MSC Crociere ha assicurato piena assistenza a tutti i viaggiatori coinvolti, aiutandoli a trovare eventuali soluzioni alternative per il pernottamento e offrendo un rimborso totale del costo della crociera. In aggiunta, ha garantito un nuovo viaggio gratuito, di pari valore, in una data futura.

Sui social, dove molti passeggeri hanno condiviso la loro esperienza, si conferma che si è trattato esclusivamente di un guasto tecnico. La rotta, infatti, risulta regolarmente prenotabile per la prossima settimana.

Foto repertorio