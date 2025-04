Bari, acqua dal soffitto e corrente spenta: “Si può vivere così?”

“Tenete spenta la corrente elettrica, così è pericoloso”. Racconta di essersi sentito dire questo un inquilino di una casa popolare in seguito a un controllo effettuato dai vigili del fuoco. Siamo a Catino, a denunciare quanto accade è lo stesso cittadino fortemente preoccupato per le condizioni in cui lui e la sua famiglia sono costretti a vivere. Ci sono voragini sul soffitto con muffa e infiltrazioni di acqua massicce che non permettono di vivere nell’abitazione. “Stiamo avendo problemi con infiltrazioni di acqua da sopra la terrazza – ha spiegato – manca la guaina, è tutta alzata. Piove dentro casa. Si sta togliendo tutto l’intonaco dal soffitto, tanto che si vede il mattone forato. L’acqua cammina ovunque, dalle porte, dal soffitto, è arrivata al salone. I vigili del fuoco mi hanno invitato a tenere la corrente spenta perché può succedere qualcosa”, ha proseguito. Nelle scorse settimane, per via delle problematiche, sono state effettuate segnalazioni sia al Comune, sia al Sunia, con formale denuncia. “Ma nessuno è intervenuto – ha spiegato ancora l’inquilino – siamo completamente abbandonati, si può vivere così?”, ha concluso.