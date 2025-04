Bari, vigili aggrediti in centro. Romito: “Incontro con Prefetto”

Ennesima aggressione a Bari, fra Piazza Moro e Piazza Umberto. Due agenti della nostra Polizia Locale sono rimasti feriti insieme ad ex giornalista che stava facendo delle riprese per denunciare il costante degrado in cui versa quell’aria, ormai terra di conquista per tossici, delinquenti, spacciatori.

“Denuncio questa condizione di degrado da anni – scrive Fabio Romito – ancora non è chiaro che per fermare il dilagare di questo fenomeno è necessario una politica repressiva di tolleranza zero con ogni mezzo a nostra disposizione. Non bastano le pure doverose attestazioni di stima e gratitudine verso chi prova a fare il proprio dovere, adesso è necessario agire. Quanto altro dovremo sopportare questa vergogna ? Chiederò immediatamente un incontro con il Prefetto per mettere fine a questa situazione insopportabile”.

“Chiediamo al Prefetto di Bari -per l’ennesima volta- che le zone rosse di Piazza Umberto e Piazza Moro siano effettivamente presidiate h24 dalle Forze dell’Ordine . precisano invece i Gruppi Consiliari FI. Oggi si è consumato l’ennesimo reato in danno di un ufficiale (donna) della Polizia Locale, intervenuta a seguito di un diverbio con alcuni extracomunitari. Sono a tutti notissime le condizioni di estremo degrado e pericolo di due piazze di Bari centralissime e frequentatissime, che evidentemente non posso essere trattate come altri luoghi della Città, poichè quotidianamente oggetto di reati e di violazioni all’ordine pubblico. Il Prefetto ha tutti i poteri per evitare che la nostra Città continui a essere un suk illegale per extracomunitari, che costituiscono un serio e grave pericolo (anche) per l’incolumità dei Baresi.

Esprimiamo vicinanza all’agente della Polizia Locale e ad Antonio Loconte (da tempo impegnato contro il degrado di Piazza Moro) e assicuriamo il nostro rinnovato impegno a chiedere al Prefetto sicurezza, decoro e ordine per Bari”.