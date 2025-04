Bari, allarme chianche rotte nel centro storico: “Pericolose”

E’ emergenza chianche rotte in pieno centro storico. Ogni giorno residenti e turisti non fanno che inciampare a causa della pavimentazione divelta. Ci sono poi transenne ovunque, lasciate anche per giorni e che rappresentano un pericolo per chi passeggia. “San Nicola è ormai alle porte – denuncia Gianni del Mastro, gestore – la città è già piena di turisti e queste sono le condizioni in cui la piazza più importante, piazza Mercantile, si trova: transenne ovunque, chianche dissestate, tanta gente che cade. Solo io ne ho aiutate almeno una ventina negli ultimi giorni”. Il Comune ha annunciato l’avvio degli interventi di manutenzione. “Speriamo facciano presto – conclude Del Mastro – perché la festa di San Nicola si sta avvicinando e Bari Vecchia non può essere un cantiere infinito e soprattutto non può restare in queste condizioni”.

Il piano del Comune

I prossimi lavori che partiranno saranno quelli in strada Porto nuovo e in vico San Domenico. Qui si procederà con il rifacimento del marciapiede del tratto di lungomare Imperatore Augusto che costeggia strada Porto Nuovo e il rifacimento delle basole nella città vecchia nella strada che costeggia la chiesa di San Domenico. Altri 316mila euro sono previsti per rispondere alle segnalazioni in via Attolini, via Manfredi (infiltrazioni acqua piovana), via Venezia, in zona Santa Scolastica, strada Palazzo di Città, piazza S. Pietro, corso Vittorio Emanuele II – imbocco via degli Orefici.

Il settore Infrastrutture a Rete e Viabilità ha programmato e avviato inoltre un intervento di ripristino delle basole in piazza Mercantile corrispondenti al cunicolo delle acque meteoriche. Le basole risultano fratturate e in diversi punti sono presenti cedimenti, probabilmente a causa del transito dei mezzi pesanti per motivi di pulizia o per il carico e scarico. Nelle prossime settimane sono previsti anche interventi sui sottoservizi per conto di Enel in strada Palazzo di Città, largo Urbano II, piazza 62 marinai, strada Quercia, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia .