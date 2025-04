Brindisi, ha malore mentre è al pronto soccorso: morto 55enne

La Procura di Brindisi ha avviato un’indagine in seguito al decesso di un uomo di 55 anni, avvenuto nella giornata di ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era arrivato in ambulanza in condizioni vigili e coscienti, lamentando forti dolori al fianco. Dopo essere stato visitato dal personale medico e sottoposto ai primi accertamenti, il 55enne ha improvvisamente accusato un malore mentre si trovava in attesa di ulteriori esami, cadendo a terra e battendo la testa. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. I familiari, sconvolti dalla tragedia, si sono rivolti ai carabinieri presentando una denuncia. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della cartella clinica e potrebbe autorizzare l’esecuzione dell’autopsia, al fine di fare piena luce sulle cause del decesso.