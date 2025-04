Presunti abusi su 15enne nel Leccese, scarcerato coetaneo

È tornato in libertà il quindicenne del Salento arrestato lo scorso 26 marzo con l’accusa di violenza sessuale aggravata in concorso. Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe abusato, insieme ad altri, di una coetanea nei bagni della stazione ferroviaria di Maglie il 24 luglio scorso. La vittima è la fidanzata di un suo amico.

Il Tribunale del Riesame per i minorenni ha accolto il ricorso della difesa, che ha sottolineato come siano trascorsi quasi otto mesi dai fatti senza che l’indagato abbia mostrato comportamenti tali da far temere una reiterazione del reato. Nell’inchiesta risulta indagato anche il fidanzato della ragazza, che pur non avendo partecipato all’abuso, si trovava in un locale adiacente e avrebbe ascoltato quanto stava accadendo, senza intervenire. Il 15enne era stato arrestato su ordinanza del gip del Tribunale per i Minorenni di Lecce e si trovava in una comunità educativa.

Foto repertorio