Forte vento a Bari, vola via tettoia al mercato coperto al Libertà

“Questa mattina, al mercato coperto dell’Ex Manifattura Tabacchi, si è sfiorata la tragedia”. Tuona così Luca Bratta, consigliere del Municipio 1 per Fratelli d’Italia in seguito all’episodio verificatosi in mattinata nel quartiere Libertà quando, il forte vento, ha fatto volare via una parte della tettoia. Tanta la paura tra le persone presenti, tra loro commercianti e utenti.

“Con il mercato aperto e la gente presente, una parte della tettoia è volata via – ha spiegato Bratta – solo per miracolo non c’è scappato il morto. E mentre chi lavora si prende i rischi, l’amministrazione continua a fregarsene. Silenzio. Immobilismo. Disprezzo. È da mesi, anzi, da anni che denuncio lo stato di degrado e insicurezza dei mercati rionali. Ho portato la questione in consiglio municipale. Ho fatto proposte concrete. Ma tutto tace. Nel frattempo, chi dovrebbe garantire sicurezza si fa i selfie e gioca a fare il personaggio pubblico. Questa situazione fa schifo. Chi lavora merita rispetto. Chi lavora ha diritto a un posto sicuro.

O intervenite subito, o la prossima volta ci scappa il morto. E allora vediamo chi si farà il selfie”, ha concluso.