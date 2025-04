Bari, smarrito gatto a Palese. L’appello: “Aiutateci a trovarlo”

“Simba non torna a casa da venerdì, siamo disperati”. Comincia così l’appello di una famiglia barese, residente in particolare a Palese che da venerdì ha perso le tracce del gatto “Simba” e adesso cerca supporto anche sui social per ritrovare l’amico a quattro zampe. Il gatto, un maschio castrato con coda corda 3 centimetri, tigrato grigio con pelo bianco da metà musetto e per tutta la parte di sotto, è scomparso in zona via Arcangelo Nicola Maione. “Le sue zampe sono metà tigrate e metà bianche – spiega la mamma che ha raccontato della disperazione dei suoi figli che ormai piangono da giorni – sotto ai cuscinetti ha delle macchioline nere. Ci manca da morire, siamo disperati. Chiediamo aiuto per ritrovarlo”, ha concluso.