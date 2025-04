Bari, a San Girolamo c’è “la fermata più sporca di Bari”

“Abbiamo il più bel tramonto di Bari ma abbiamo anche la più sporca fermata Amtab di Bari. Ci troviamo in via Westerhout al quartiere San Girolamo. È da quando è partito il porta a porta che quel punto viene utilizzato come abbandono di bustoni di indifferenziato e di ingombranti”. La denuncia è di un residente e riguarda le condizioni in cui versa una fermata Amtab a San Girolamo.

“Tutto questo non solo deturpa la zona ma crea disagio a chi aspetta l’arrivo dei bus. Una fermata utilizzata anche da turisti del b&b presente a 2 passi. Sono state fatte tantissime segnalazioni dai residenti ma senza nessun esito anzi più passa il tempo e più aumentano i rifiuti. Amiu provvede a togliere i rifiuti una volta a settimana con il passaggio dell’indifferenziato ma il giorno dopo è nuovamente pieno di rifiuti. Fino a quando non si riesce a beccare i responsabili chiediamo che tutti i giorni vengano tolti i rifiuti così come fanno con i rifiuti abbandonati tutti i giorni sul Lungomare IX Maggio vicino ai cestini. È una strada d’ingresso al quartiere e vorremmo che sia un bel bigliettino da visita”.

Altro problema è quello della viabilità. Sabato scorso, in occasione dell’inaugurazione del negozio Impact sul waterfront, non sono mancati i disagi con auto parcheggiate ovunque. “Oltre alla bellezza dell’evento è venuto fuori in modo prepotente il disagio creato dalla mancanza di parcheggi come sempre accade in estate o quando c’è un’evento nel nostro quartiere – scrivono dal comitato di cittadinanza attiva – Noi residenti non possiamo più tollerare tutto ciò e bisogna iniziare seriamente a pensare ad una strategia altrimenti sarà impossibile vedere l’apertura di altri locali sul nostro lungomare. Se gli americani dicono : “No parking, no business ” un motivo ci sarà”.