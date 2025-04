Bari, abbandono e degrado nel parco in via delle Murge

Erba incolta, rifiuti, attrezzi rotti e abbandono. Sono solo alcune delle condizioni in cui versa il parco in via delle Murge, nel Municipio 2. A denunciarlo il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Municipio 2 che ha espresso la propria indignazione e preoccupazione “per le condizioni deplorevoli” in si trova. Il parco è stato inaugurato solo un anno fa, in particolare nel febbraio 2024.

“Un luogo di socializzazione e svago per la comunità – denunciano – è inaccettabile che, dopo vent’anni di amministrazione, si continui a vedere un abbandono così palese delle aree pubbliche in così breve tempo. Le numerose inaugurazioni di progetti che poi non vengono seguiti da una gestione adeguata evidenziano una mancanza di impegno e di visione per il bene della collettività. È fondamentale che l’amministrazione prenda atto delle lamentele dei cittadini e si impegni a restituire dignità e decoro ai nostri spazi verdi”, concludono.