Bari, treni sovraffollati: i viaggi della “speranza”

Gente a terra, treni in ritardi e stracolmi. Ecco come hanno viaggiato questa mattina i pendolari da Barletta alla stazione centrale. I principali disagi proprio alla stazione di Palese dove molti sono rimasti a terra per mancanza di spazio. I passeggeri hanno viaggiato anche in piedi. “Una situazione paradossale – denuncia una passeggera – e da quello che mi hanno raccontato, è quasi sempre così. Vogliono incentivare all’uso dei mezzi pubblici, lasciando l’auto a casa, e poi questi sono i servizi che vengono offerti?”.