Forte vento a Bari, cinque aerei dirottati a Brindisi

Sono cinque gli aerei che stamattina, a causa del forte vento di scirocco, non sono riusciti ad atterrare a Bari e sono stati dirottati all’aeroporto del Salento, a Brindisi. Lo conferma Aeroporti di Puglia. Si tratta, in particolare, del volo di Air Serbia decollato da Belgrado, di tre voli Ryanair in arrivo da Berlino, Bergamo e Siviglia, e del volo Austrian partito da Vienna. In tutti i casi i passeggeri saranno trasferiti a Bari con i bus.

Gli aerei Ryanair arriveranno all’aeroporto Karol Wojtyla vuoti e ripartiranno per le rispettive destinazioni con alcune ore di ritardo. Quanto al volo Austrian di ritorno a Vienna, è stato cancellato.