Forti raffiche di vento a Bari, alberi caduti

Vento forte su tutta l’area Metropolitana di Bari. La polizia locale invita a prestare particolare attenzione ai carichi sospesi e a guidare con prudenza. Si segnalano i primi alberi caduti: è stato interdetto il tratto sulla statale 16 in direzione sud, all’accesso Torre a Mare-Noicattaro proprio per un albero caduto su via Dogali. Traffico anche nei pressi del carcere per una caduta di un altro albero su un’auto in via Giulio Petroni. Qui un’auto è stata travolta mentre era in transito. Sono rimasti feriti una donna, al volante di una delle vetture colpite, e un passante, entrambi soccorsi dai sanitari del 118. Ieri gli interventi, fra Bari e la provincia, erano stati circa 50. Prosegue, intanto, la messa in sicurezza di insegne, pali, tegole e altri manufatti potenzialmente a rischio.