Bari, albero caduto nel Municipio 2: “Appelli ignorati”

“Siamo nuovamente di fronte a un grave episodio: la caduta di un albero nel nostro Municipio. Questo è un problema che abbiamo sollevato già in altre due occasioni, e continua a destare preoccupazione tra i cittadini”. La nota è del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 2.

“Vogliamo ricordare che questa amministrazione a targa centrosinistra ormai governa la nostra amata città da ben ventuno anni , e non può permettersi di ignorare una situazione così critica. Noi come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia abbiamo più volte richiesto interventi di controllo, potatura e spollonatura degli alberi ( possibilmente discernendo con gli alberi sani prevedendo misure alternative) ma le nostre istanze sono rimaste purtroppo inevase.

Oggi è fondamentale che si adottino misure concrete per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e la salute del nostro ambiente urbano. Non possiamo permettere che la negligenza continui a mettere a rischio la comunità”, conclude la nota.