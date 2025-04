Dallo sport agli eventi, a Bari torna la Deejay Ten

Bari si prepara ad ospitare la Deejay Ten che si terrà a Bari il 27 aprile, con eventi già a partire dal 25 aprile. La Deejay Ten, corsa non competitiva nata nel 2005 a Milano da un’idea di Linus, direttore artistico di Radio Deejay e figura iconica della radio italiana è una manifestazione adatta a persone di ogni età e capacità atletica. Giunta al suo undicesimo appuntamento a Bari, sarà caratterizzata anche quest’anno da due percorsi differenti: uno da 10 chilometri, cui potrà partecipare chiunque abbia compiuto 16 anni, e l’altro da 5 chilometri, accessibile a tutti. I bambini di età inferiore ai 12 anni, dovranno essere accompagnati da un adulto.

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 23 aprile (informazioni e indicazioni sono pubblicate sul sito della radio). Come ogni anno, da sabato 26 in piazza della Libertà sarà allestito il Deejay Village, con stand adibiti a spogliatoi e deposito borse, iscrizioni e distribuzione dei pettorali, maglie e sacche. Per l’edizione 2025, inoltre, è in programma un calendario di appuntamenti organizzati da Radio Deejay, in collaborazione con il Comune di Bari, già a partire da venerdì 25 aprile.

“La Deejay Ten è diventata, ormai, un evento attesissimo dai baresi, in grado di richiamare migliaia di persone anche da fuori città – anticipa l’assessore allo Sviluppo locale e blue economy, con delega al Turismo e marketing territoriale – quest’anno stiamo preparando un’edizione davvero speciale, perché la corsa targata Radio Deejay diventerà occasione per animare la città con un lungo weekend di eventi, non solo sportivi ma anche culturali ed enogastronomici. Si parte venerdì 25 aprile alle 21 nel Teatro Piccinni, con lo spettacolo di Linus, ‘Radio Linetti Live in Tour’, che farà tappa anche a Bari dopo avere riempito i teatri d’Italia. Bari sarà protagonista della programmazione radiofonica del weekend, con Radio Deejay e i suoi amati conduttori in onda sabato e domenica mattina dallo Spazio Murat. Sport, cultura, divertimento e promozione del nostro territorio anche attraverso le bontà enogastronomiche. Tra le novità dell’edizione 2025, come amministrazione comunale stiamo promuovendo il ‘Pasta Party’ con gli spaghetti all’assassina e stiamo coinvolgendo le gelaterie cittadine, tramite le loro associazioni di categoria, per creare un gusto dedicato alla Deejay Ten. Mancano solo 10 giorni, se non l’avete fatto, correte a iscrivervi. Quest’anno ci aspetta un meraviglioso fine settimana di sport e divertimento, con tanti eventi che siamo certi arricchiranno l’offerta di iniziative per baresi e turisti, e renderanno Bari ancora più attrattiva e accogliente”.

Foto repertorio