Bari, incidente sulla Statale 16: traffico in tilt

Sono ancora in corso di ricostruzioni le cause di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 all’altezza di Palese direzione sud. Un’auto avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Sul posto la polizia che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e gli operatori del 118 che stanno provvedendo a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è in tilt per buona parte della careggiata.