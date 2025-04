Uccide la moglie nel Barese, colpita 20 volte con delle forbici

I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno tratto in arresto V.V., 75enne, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie, Lucia Chiapperini, 74enne.

L’uomo, secondo la prima ricostruzione, avrebbe colpito la donna presumibilmente con delle forbici, prima di chiamare il numero di pronto intervento per denunciare l’accaduto e riferire di volersi suicidare.

Immediatamente, sono stati attivati i Carabinieri della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitonto.

I primi a giungere sul luogo sono stati i militari della Sezione Radiomobile di Modugno che, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’abitazione sono riusciti ad entrare all’interno.

Il corpo esanime della donna, che presentava non meno di 20 colpi, era riverso a terra nel bagno, mentre l’uomo era nella sua camera da letto e presentava delle ferite sul petto, che si era inferto con la medesima arma con cui avrebbe ucciso la moglie.

L’uomo è stato prontamente medicato da personale del 118 e condotto presso il più vicino ospedale per poi essere dimesso.

Al termine del sopralluogo effettuato dalla SIS – Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, l’arrestato è stato sottoposto a interrogatorio da parte del Pubblico Ministero titolare delle indagini, Dottoressa Angela Maria Morea, durante il quale l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Bari, sono tuttora finalizzate a ricostruire dettagliatamente l’evento e far luce sulle motivazioni del femminicidio.

La salma è stata traslata presso l’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, mentre l’uomo è stato associato presso il Carcere di Bari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.