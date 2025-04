Südtirol – Bari. Longo: “Avversario difficile. Lasagna è sereno”

Mancano solo cinque gare alla conclusione della regular season del campionato di Serie B 2024/25. Il Bari di Moreno Longo farà visita al Südtirol nel lunedì di Pasquetta, con l’intenzione di dare continuità alla preziosa vittoria ottenuta contro il Palermo. Südtirol-Bari, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B, si giocherà lunedì 21 aprile, con fischio d’inizio alle ore 12.30.

L’AVVERSARIO – Il Fussball Club Südtirol, anche noto come Südtirol-Alto Adige, Südtirol Bolzano-Bozen o Südtirol, è una società calcistica italiana con sede legale nella città di Bolzano e sede operativa nel comune di Appiano sulla Strada del Vino in provincia di Bolzano.

La società è stata fondata a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva Sport Verein Milland, si è poi scissa dalla “società madre” nel 1995, allorché è stata ridenominata Football Club Südtirol-Alto Adige e ha adottato i colori sociali bianco-rossi. La denominazione è quindi divenuta F.C. Südtirol nel 2000, anno del trasferimento a Bolzano. La ragione sociale simboleggia l’intenzione del club di rappresentare non solo il capoluogo, ma l’intero territorio della relativa provincia.

In meno di trent’anni il club si è imposto quale realtà calcistica di riferimento in Alto Adige: tra le squadre della provincia vanta infatti il maggior numero di stagioni nel professionismo. Grazie alla vittoria nel girone A della Serie C 2021-2022 ha ottenuto la sua prima storica promozione in Serie B, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver mai raggiunto un simile traguardo nell’epoca del girone unico (in precedenza solo il Bolzano aveva preso parte per un anno alla divisione cadetta, nella stagione 1947-1948, che però era stata momentaneamente ampliata a tre gironi con l’ammissione delle migliori società di Serie C).

LA STORIA – I precedenti tra Südtirol e Bari sono 8 e il bilancio è leggermente in favore della formazione bolzanina: 3 vittorie per i galletti, 1 pareggio e 4 successi per gli altoatesini. L’ultimo confronto allo stadio “Druso” risale al 24 Febbraio dello scorso anno. La squadra di casa si impose per 1-0 grazie ad una rete di Casiraghi su calcio di rigore.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Manuel Marras, Alessandro Micai, Tommaso D’Orazio, Manuel Scavone, Carlo Gervasoni, Leandro Greco, Simone Motta, Leonardo Candellone, Andrea Schiavone e Alessio Sestu.

Ex del match saranno: Andrea Masiello e Alessando Mallamo nel Südtirol.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: «Il Südtirol è un avversario tosto, ben strutturato fisicamente, con centimetri e solidità. È una squadra difficile da affrontare, anche perché ha saputo variare le proprie interpretazioni tattiche nel corso della stagione, passando dal pressing a uomo al blocco basso. Sarà una gara importante per entrambe le formazioni: sappiamo cosa ci aspetta a Bolzano e dovremo farci trovare pronti sin dal primo minuto».

Il tecnico biancorosso ha sottolineato l’approccio del gruppo: «La squadra si è messa a disposizione fin dal primo giorno, lavorando settimana dopo settimana per costruire un’identità che è emersa con il tempo. Nelle ultime due partite abbiamo fatto buone cose soprattutto nei secondi tempi, ma ora serve la capacità di riazzerare tutto e ripartire con il massimo della concentrazione».

Non mancano le autocritiche: «Ci sono stati aspetti in cui potevamo fare meglio, anche a livello comportamentale. Ma fa parte di un percorso che ci dà spunti per crescere. La sosta ci ha lasciato qualche acciacco di troppo, ma oggi siamo tornati in buone condizioni».

Infine, una parola su Lasagna: «Kevin è sereno e deve continuare ad esserlo. Dà tutto quello che ha. È normale che i tifosi chiedano impegno e maglia sudata: gli errori possono capitare, ma se dai il 110% hai già fatto tanto. Ha la fiducia mia, del gruppo e anche della piazza. In tanti, fermandomi per strada, mi hanno espresso solidarietà nei suoi confronti».

PROBABILI FORMAZIONI:

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis, Veseli, Pietrangeli, Giorgini, Molina, Martini, Praszelik, Casiraghi, Davì S., Odogwu, Merkaj

BARI (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Oliveri, Maggiore, Maiello, Maita, Dorval, Falletti, Lasagna

SQUADRA ARBITRALE: Arbitrerà la gara Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Gli assistenti saranno Giorgio Peretti della sezione di Verona e Marco Ricci della sezione di Firenze. Quarto ufficiale sarà Luca De Angeli della sezione di Milano, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Rosario Abisso (Palermo).