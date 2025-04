Donazione d’organi, Trento è la città e la provincia più generosa

E’ Trento la città e la provincia più generosa d’Italia in tema di donazione. Tra le città con oltre 100mila abitanti si conferma, infatti, ancora una volta il primato (73,6% sì, 22,4% no, astenuti 32,4%) davanti a Sassari e Verona. Guardando alle Regioni e Province autonome, è sempre Trento a guidare la classifica davanti alla Valle d’Aosta e alla Sardegna. E’ quanto emerge dal report periodico del Centro nazionale trapianti (Cnt) diffuso in vista della Giornata nazionale della donazione, che si celebra l’11 aprile. Tra i comuni, invece, su podio c’è Verceia (Sondrio): su 158 cittadini che hanno rinnovato la Cie si sono espressi in 139 (19 astenuti), 138 sì e un solo no. Sul podio della generosità dopo Verceia quest’anno ci sono Cinte Tesino (Trento) e Longano (Isernia), mentre dopo tre anni in testa alla classifica si attesta al quarto posto Geraci Siculo (Palermo).