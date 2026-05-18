Panificio San Giorgio, U’ Varvir e Amatulli: le tre attività storiche del Libertà premiate a Bari

Questa mattina, presso il Comune di Bari, sono state premiate tre storiche attività commerciali del quartiere Libertà, tre realtà che da decenni rappresentano non solo lavoro e sacrificio, ma anche identità, tradizione e soprattutto rapporti umani autentici. Il prestigioso riconoscimento è andato al Panificio San Giorgio di Lavolpicella Natale per i suoi 70 anni di attività, a U’ Varvir di Gaetano Palmisano che traguarda i 30 anni, e ad Amatulli Parrucchiere Estetica di Tommaso Amatulli, che taglia il traguardo dei 50 anni di storia.

Tre presidi economici e sociali che hanno contribuito concretamente alla crescita del quartiere Libertà e continuano ancora oggi ad essere punti di riferimento insostituibili per intere generazioni. Sull’importanza dell’iniziativa e del valore che queste serrande alzate hanno per il territorio è intervenuto Luca Bratta, sottolineando con forza che “la vera spina dorsale di una città è il commercio di vicinato: quello che accoglie, ascolta e crea comunità ogni giorno”. Durante la cerimonia a Palazzo di Città è stato espresso anche un ringraziamento particolare al sindaco Vito Leccese per la grande disponibilità e la concreta vicinanza dimostrata verso il commercio locale in un momento storico in cui i negozi di quartiere svolgono anche un ruolo fondamentale di coesione e sicurezza sociale nelle strade baresi.