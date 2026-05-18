LUNEDì, 18 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,427 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,427 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

La Bari sportiva promossa in Prima categoria. Leonetti: “Splendido risultato”

In appena due anni di attività

Pubblicato da: redazione | Lun, 18 Maggio 2026 - 07:53
IMG-20260518-WA0000
  • 18 sec

La Bari sportiva promossa in Prima Categoria. “Il calcio dilettantistico barese continua a dare grosse soddisfazioni alla città – ha detto il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti – Desidero esprimere, a nome della città di Bari, le più vive congratulazioni alla società La Bari Sportiva per la splendida promozione nel campionato di Prima Categoria della prossima stagione sportiva calcistica”.

“In appena due anni di attività, questa giovane realtà calcistica ha dimostrato grande determinazione, passione e capacità organizzativa, conquistando due promozioni consecutive e costruendo un percorso sportivo esemplare. Un risultato importante che contribuisce ad arricchire ulteriormente il panorama calcistico barese e a rafforzare il legame tra lo sport e il territorio”.

 

“I complimenti vanno agli atleti, alla dirigenza, allo staff tecnico e al presidente Roberto Illuzzi per l’impegno e la visione alla base di questo ambizioso progetto sportivo, capace di coinvolgere sempre più giovani e cittadini baresi attorno ai valori autentici del calcio”, conclude.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

A Bari arriva la Plastic Race:...

Oltre un milione e duecentomila chili di plastica e reti da...
- 18 Maggio 2026
Attualità

Policlinico di Bari, la denuncia: “Tamponi...

Tamponi uretrali e rettali eseguiti su una panca invece che su...
- 18 Maggio 2026
Dalla città

Bari punta a diventare Capitale Europea...

Un negozio che tiene accesa una strada, genera relazioni e rende...
- 18 Maggio 2026
Bari , Dalla città , Sport

Bari: stadio San Nicola con un...

Una sola offerta sul tavolo e una commissione pronta a valutarla:...
- 18 Maggio 2026