La Bari sportiva promossa in Prima categoria. Leonetti: “Splendido risultato”

La Bari sportiva promossa in Prima Categoria. “Il calcio dilettantistico barese continua a dare grosse soddisfazioni alla città – ha detto il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti – Desidero esprimere, a nome della città di Bari, le più vive congratulazioni alla società La Bari Sportiva per la splendida promozione nel campionato di Prima Categoria della prossima stagione sportiva calcistica”.

“In appena due anni di attività, questa giovane realtà calcistica ha dimostrato grande determinazione, passione e capacità organizzativa, conquistando due promozioni consecutive e costruendo un percorso sportivo esemplare. Un risultato importante che contribuisce ad arricchire ulteriormente il panorama calcistico barese e a rafforzare il legame tra lo sport e il territorio”.

“I complimenti vanno agli atleti, alla dirigenza, allo staff tecnico e al presidente Roberto Illuzzi per l’impegno e la visione alla base di questo ambizioso progetto sportivo, capace di coinvolgere sempre più giovani e cittadini baresi attorno ai valori autentici del calcio”, conclude.