Dai ristoranti ai negozi, trovati 16 lavoratori in nero nel Tarantino

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno intensificato l’azione di servizio nel contrasto al sommerso da lavoro, individuando 16 lavoratori “in nero” e 1 “irregolare”, ovvero in situazioni di regolarità solo formale a fronte di un salario e di condizioni lavorative difformi da quelle stabilite contrattualmente.

Le attività ispettive, che hanno tratto origine da autonoma attività info-investigativa, hanno interessato i Comuni di Taranto, Pulsano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra e Manduria.

Gli interventi hanno riguardato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie.

All’esito dei controlli eseguiti, sono stati segnalati al competente Ispettorato Territoriale 7 datori di lavoro, responsabili dell’utilizzo di manodopera in nero, per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività commerciale.

L’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare l’economia sommersa rimane fermo e costante. Questo fenomeno, infatti, provoca danni significativi all’intero sistema economico nazionale, poiché sottrae importanti risorse all’Erario, compromette gli interessi dei lavoratori, spesso soggetti a sfruttamento, e mina la leale e sana competizione tra le imprese che operano nel rispetto della legalità