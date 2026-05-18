Ospedale San Paolo di Bari, una donazione rivoluziona l’Oncologia: arriva il nuovo sistema elimina-code

Un nuovo sistema elimina-code per rendere più semplice, ordinato e accogliente l’accesso ai servizi del reparto di Oncologia medica dell’Ospedale San Paolo. Il dispositivo è stato donato dall’associazione Energia Donna OdV e dal Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti” alla ASL Bari, nell’ambito di un’iniziativa finalizzata a migliorare la qualità dell’accoglienza e l’organizzazione del percorso dei pazienti oncologici.

Il nuovo sistema consentirà di gestire in modo più efficiente l’afflusso dei numerosi utenti che ogni giorno accedono al reparto per terapie, prime visite, controlli di follow up, piani terapeutici e altre prestazioni. Grazie alla possibilità di differenziare i diversi percorsi assistenziali, il totem contribuirà a rendere l’attesa più ordinata e a facilitare l’orientamento dei pazienti e dei loro familiari. Contestualmente sono stati installati tre monitor nelle sale d’attesa, uno dei quali donato dalla società Cronotime a Energia Donna OdV, dopo aver conosciuto da vicino l’attività di volontariato svolta dalle volontarie all’interno del reparto.

“Ringraziamo Energia Donna OdV, il Rotary Club Bari Alto ‘Terra dei Peuceti’ e Cronotime per questo gesto di grande sensibilità e attenzione verso i nostri pazienti – dichiara il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, intervenuto questa mattina per la consegna dei dispositivi – migliorare l’organizzazione dei servizi e rendere più accoglienti gli ambienti di cura significa prendersi cura della persona nella sua interezza, offrendo non solo prestazioni sanitarie di qualità, ma anche un’esperienza più serena e rispettosa dei bisogni di chi affronta la malattia”.

La donazione si inserisce nel più ampio percorso di umanizzazione delle cure portato avanti dalla ASL Bari nel reparto di Oncologia del San Paolo. Un impegno che ha già trovato espressione, nei mesi scorsi, nella realizzazione di murales nella sala d’attesa esterna, con l’obiettivo di rendere gli spazi più accoglienti e rassicuranti per le persone che affrontano terapie e percorsi di cura particolarmente impegnativi.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il direttore medico di presidio, Alessandro Guaccero; Francesco Giuliani, direttore dell’Oncologia medica dell’Ospedale San Paolo; Marcello Palumbo, presidente del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”; la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia; Mariagrazia Ramires, presidente dell’associazione Energia Donna OdV e Presidente Cronotime ing. Giovanni Morgese