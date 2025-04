Bari, l’UniBa formerà Helper: “Per supporto studenti migranti”

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” si prepara a diventare il primo ateneo italiano certificato a livello mondiale per la formazione di “Helper”, figure di supporto per studenti con background migratorio utili per offrire benessere psicologico e sociale. Il progetto sarà avviato attraverso il CAP UniBa e prevede un percorso sperimentale all’interno del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica.

L’iniziativa rientra in un programma internazionale sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), in collaborazione con il Mental Health and Psychosocial Support (Mhpss). L’obiettivo è implementare un protocollo efficace per la gestione del benessere emotivo, attraverso la metodologia Problem Management Plus (Pm+). UniBa sarà il primo ente in Italia a offrire ufficialmente questa formazione, che si concluderà con una certificazione digitale riconosciuta a livello globale.