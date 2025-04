Turismo: la Puglia tra le regioni più accoglienti d’Italia

Sempre più italiani scelgono di dedicarsi ad un “annual reset”, un viaggio rigenerante per staccare dalla routine e immergersi in nuove esperienze, tra natura, tradizione e autenticità. In questo spirito, Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, ha selezionato le 8 regioni più accoglienti d’Italia, perfette per un soggiorno capace di ricaricare corpo e mente.

1) Puglia. Terra di sole, ulivi e ospitalità. Dai trulli della Valle d’Itria alle scogliere del Salento, la Puglia è un inno alla vita semplice e gustosa. I suoi ritmi lenti, i sapori forti e l’accoglienza sincera conquistano ogni viaggiatore.

Dove andare? «A Pugnochiuso» rispondono gli esperti. Situato sulla costa tra Vieste e Mattinata a 20 km dalla cittadina viestana, Pugnochiuso —anche quest’anno primo in classifica— è un centro turistico .

«Ora è una delle località più richieste da chi preferisce l’undertourism: la spiaggia di Pugnochiuso —lunga appena 200 metri, con il suo fondale sabbioso circondato dal verde— sorge infatti all’interno della struttura ricettiva ed è quindi accessibile solo attraverso il resort o via mare. Molto suggestivo anche il panorama che si riesce a vedere dalla poco distante Torre dell’Aglio» commentano gli esperti del tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo.

2) Sardegna. Non solo mare caraibico, ma anche paesaggi lunari e tradizioni millenarie. La Sardegna è accoglienza pura, fatta di silenzi, sapori forti e gesti autentici. Dai nuraghi ai trekking tra canyon e foreste, è il luogo perfetto per rigenerarsi.

Dove andare? «A San Teodoro» suggerisce il tour operator. Tra i 10 migliori comuni balneari, San Teodoro è un comune “sparso” che conta con meno di 5 mila abitanti, in provincia di Sassari, tra la regione storica della Gallura e quella della Baronia, che sorge nell’immediato entroterra alle pendici orientali del massiccio di monte Nieddu.

3) Sicilia. Una sinfonia di cultura, sapori e accoglienza. Dalle barocche città di Noto e Ragusa alle spiagge cristalline di San Vito Lo Capo e Lampedusa, ogni viaggio in Sicilia è un tuffo nei sensi. Il calore umano dei siciliani rende ogni soggiorno indimenticabile. A colazione, granite artigianali, brioche e frutta fresca di stagione.

Dove? A San Vito Lo Capo —tra Trapani e Palermo— dove all’estremità ovest del Golfo di Castellammare sorge questa località balneare del libero consorzio comunale di Trapani, nella vasta insenatura che da Capo San Vito si apre fino a Capo Rama. Il Comune è famoso anche perché ospita —durante l’ultima settimana di settembre— il celebre «Cous Cous Fest», rassegna internazionale di cultura enogastronomica del Mediterraneo durante la quale si svolge la gara gastronomica internazionale che vede impegnati i più grandi chef di cous-cous di tutto il mondo.

4) Trentino-Alto Adige. Tra vette e sapori autentici, questa regione offre esperienze gastronomiche di alto livello e avventure sportive in ogni stagione. I visitatori possono scegliere tra il relax delle terme e il brivido delle piste da sci, il tutto incorniciato da paesaggi mozzafiato.

5) Umbria. Un cuore verde pulsante di spiritualità e bellezza naturale. Dai borghi medievali alla Cascata delle Marmore, ogni angolo dell’Umbria invita alla contemplazione e al contatto con la natura. Ideale per un reset slow e sostenibile.

6) Basilicata. Tra le meraviglie di Matera e i paesaggi selvaggi del Pollino, la Basilicata è la meta perfetta per chi desidera un viaggio autentico. Maratea, la “piccola Rio”, aggiunge un tocco di poesia marina a questa terra unica.

7) Valle d’Aosta. Un rifugio alpino per chi cerca silenzio, aria pura e spiritualità. Castelli fiabeschi e percorsi yoga tra le montagne la rendono la scelta perfetta per ritrovare sé stessi.

8) Molise. Piccolo, riservato e sorprendente. Il Molise è perfetto per chi vuole esplorare senza fretta, lontano dai circuiti turistici. Tra borghi autentici e prodotti tipici, regala emozioni vere.