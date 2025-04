A Bari il divano è sullo scoglio: è una campagna? No, solo inciviltà

Che il tramonto sul lungomare valga una prima fila non c’è dubbio. Ma che un salottino venga portato sullo scoglio del Lungomare Nazario Sauro, beh questo è un altro paio di maniche. Impazza sul web la foto che ha immortalato un divanetto color crema proprio sugli scogli a ridosso delle ringhiere del lungomare. Chi scrive era convinto (o forse sperava) fosse una campagna Amiu come quella nella cui trappola cademmo tutti (o quasi) quando all’angolo di via Argiro vennero accatastati mobili e divani. Purtroppo stavolta non si tratta di questo. Ma di una bravata, probabilmente, o del desiderio di trascorrere una serata romantica ‘vista mare’. Ora al di là dell’ironia, resta l’amaro per quell’inciviltà dalla quale non riusciamo proprio a liberarci.