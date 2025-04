Bari, scomparso un cane a Palese: “Aiutateci a ritrovare Teddy”

Teddy è scomparso ormai da ieri. Del cane, di piccola taglia, non si hanno notizie da ieri. I proprietari hanno lanciato un appello su Facebook: “Sono passate diverse ore.. lo abbiamo cercato e ricercato , chiamato a squarciagola. Abbiamo persino controllato in tangenziale nella speranza di non trovare un corpicino e per fortuna così non è stato. Teddy non si trova. È sempre più plausibile che qualcuno lo abbia preso. E’ microchippato. Ricordo che non ha il collare , è un pincher/chihuahua e non solo ha due padroni ma anche una migliore amica Kira con cui vive in simbiosi! Spero con tutto il mio cuore che stanotte abbia un riparo perché per la sua corporatura ha sempre freddo”.