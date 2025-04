Bari, controlli a tappeto in piazza Moro: fermate 103 persone

Rafforzati i controlli nell’area della stazione ferroviaria di Bari Centrale, dove la Polizia di Stato ha attuato un’operazione interforze “ad Alto Impatto” finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati. Il dispositivo, attivo in piazza Aldo Moro e nelle zone limitrofe, ha portato all’identificazione di 103 persone, di cui 52 cittadini stranieri. Tra i soggetti controllati, 34 risultano avere precedenti di polizia.

L’intervento, disposto dal Questore di Bari nell’ambito delle strategie per il contrasto al crimine diffuso, ha visto la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza — con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga — e Polizia Locale. I controlli si sono concentrati su quattro aree principali: vigilanza del territorio, verifica di locali pubblici e luoghi di aggregazione, applicazione di misure preventive e repressive, lotta allo spaccio di stupefacenti.

Durante le attività, due persone sono state trovate in possesso di biancheria contraffatta, mentre una è risultata in violazione di un Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal Questore. Otto i veicoli controllati, con una sanzione elevata per violazioni al Codice della Strada. Effettuate verifiche anche in tre esercizi commerciali. Un cittadino irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso e sarà accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Bari Palese, in attesa dell’attuazione del provvedimento. Le operazioni ad alto impatto proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un’intensificazione dei controlli prevista per tutta la durata della stagione estiva.