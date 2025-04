Abusi su 16enne in una comunità, indagini in Salento

Abusi nei confronti di una 16enne. È accaduto in una comunità educativa in Salento. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 31 anni, dipendente della stessa, avrebbe abusato in diverse occasioni, da dicembre 2024 a febbraio 2025 della ragazzina ospite della struttura in alcuni casi anche dopo averla stordita con psicofarmaci e minacciando la stessa affinché non raccontasse nulla. L’uomo è indagato per violenza sessuale aggravata. L’indagine è stata aperta in seguito alla denuncia sporta nei confronti dei carabinieri dai genitori della ragazzina che ha raccontato tutto alla sua famiglia. Dai racconti sarebbe emerso che l’uomo avrebbe abusato della ragazza sia durante i turni di lavoro, sia in auto, dopo aver accompagnato a casa altri ragazzi affidati alla comunità. Il 31enne non sta attualmente lavorando nella comunità, la sua posizione deve essere chiarita. Inoltre è stata avanzata la richiesta di un incidente probatorio, la cui udienza non è stata ancora fissata, per cristallizzare le dichiarazioni della presunta vittima.